Потужний шторм накрив Грецію: закриті школи, порушено роботу транспорту

Потужний шторм "Байрон" пронісся в п'ятницю над більшою частиною Греції, змусивши закрити школи, порушивши роботу громадських служб та спричинивши серйозні затримки в транспорті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

З ранку інтенсивні зливи накрили Аттику, південну і східну частину Пелопоннесу, Крит, східну частину Центральної Греції, Евію, Споради, східну частину Фессалії, центральну Македонію та острови східної і північної частини Егейського моря.

фото Ekathimerini

Влада неодноразово надсилала екстрені повідомлення через систему 112, закликаючи мешканців уникати непотрібних поїздок і триматися подалі від підвалів і перших поверхів. Про паводки повідомлялося в декількох районах, зокрема в Мандра, Алімос і Кераціні. Національна автомагістраль Афіни-Коринф була закрита між Елевсіною і Коринфом через повені.

Пожежна служба повідомила, що її оперативний центр отримав 331 дзвінок між четвергом і 6 ранку п'ятниці в регіонах Аттика і Пелопоннес, головним чином з приводу відкачування води, видалення дерев і допомоги водіям. Більшість інцидентів за останні години були зосереджені в західній Аттиці, включаючи Мандру, Неа Перамос і Мегару, тоді як у четвер бригади реагували на проблеми в Аспропиргосі, Елевсіні, Піреї, центральній частині Афін і південних передмістях.

Регіон Аттика наказав закрити всі початкові та середні школи в п'ятницю. Міністерство внутрішніх справ заявило, що державні службовці, які не можуть дістатися до своїх робочих місць через шторм, будуть вважатися законно відсутніми, і закликало пасажирів подорожувати тільки "в безпечних умовах".

Комітет з оцінки ризиків країни мав зібратися знову опівдні, щоб проаналізувати розвиток ситуації.

Національна метеорологічна служба (EMY) прогнозувала продовження сильних дощів і гроз протягом ранку в центральній Македонії, Фессалії, Спорадах, східній центральній Греції, Евії, Кікладах, Криті, східних Егейських островах, Додеканесі та східній і південній Пелопоннесі.

Нагадаємо, у листопаді негода, спричинена штормом "Клаудія", забрала життя трьох людей і поранила десятки в Португалії, в той час як у Великій Британії рятувальники організовують евакуацію людей через сильні повені в Уельсі та Англії.

А у жовтні у французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, внаслідок якого загинула одна людина, а також зазнали значних пошкоджень будинки.