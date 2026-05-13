Президент Румынии прокомментировал заявления Путина о якобы приближающемся конце войны

Президент Румынии Никушор Дан скептически относится к недавнему заявлению главы Кремля Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши в Бухаресте, его цитирует "Укринформ".

Дан подчеркнул, что экономическая ситуация в Российской Федерации не самая лучшая.

"Но в последние дни мы видим, что Россия продолжает вести войну, хотя объявила и заявила, что хочет ее прекратить. Все российские военные стратегии не демонстрируют никакого стремления к миру на европейском континенте, и мы реагируем на это как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках НАТО или Евросоюза", – заявил румынский лидер.

Он подчеркнул, что помимо войны в Украине РФ также ведет гибридную войну против стран Запада.

"Я мог бы еще добавить к этому гибридную войну, которую переживает каждый из нас. Мы видим, что это продолжается, и не наблюдаем признаков какого-либо стремления к миру", – подчеркнул Дан.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в понедельник предупредил, что заявления Путина о возможном завершении войны в Украине могут быть очередным обманом.

Путин 9 мая заявил, что, по его мнению, война между РФ и Украиной якобы приближается к завершению, однако западные страны, по его словам, не готовы это признать из-за продолжения политики противостояния.

Его помощник Юрий Ушаков также заявил о якобы готовности Путина к встрече с Зеленским, но только в Москве.

Также Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, чтобы вновь привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.