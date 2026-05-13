СМИ: страны Персидского залива получат приглашение на саммит НАТО

Организация Североатлантического договора планирует пригласить представителей четырёх государств Персидского залива на саммит в Анкаре, где главными темами переговоров, вероятно, станут конфликт с Ираном и трансатлантический раскол.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, знакомых с ситуацией.

Эти страны – Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты – являются членами Стамбульской инициативы сотрудничества, партнерства между НАТО и странами, не являющимися членами альянса, в широком регионе Ближнего Востока.

Ожидается, что их министры иностранных дел будут приглашены на встречу в столице Турции 7-8 июля, по словам источников, высказавшихся на условиях анонимности.

Встреча состоится на фоне растущей трансатлантической напряженности из-за войны в Иране после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не помогли открыть Ормузский пролив, а впоследствии объявил о выводе около 5 тысяч военных из Германии.

Они отметили, что второй год подряд саммит планируется в крайне упрощенном и сжатом формате, чтобы удовлетворить требования президента США.

Союзники также рассматривают возможность проведения саммитов реже, чем раз в год, что было практикой до начала полномасштабного вторжения в Украину, но, по словам одного из источников, консенсуса по этому вопросу пока нет.

Планы будут окончательно утверждены во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции на следующей неделе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что союзники по НАТО должны использовать встречу в Анкаре для налаживания отношений с Трампом.