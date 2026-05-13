Мадьяр рассказал, где он будет жить и на чем ездить на посту премьера

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что не будет переезжать в правительственную резиденцию, а продолжит проживать в своем доме с семьей, а также рассказал, на каком авто будет передвигаться.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что будет использовать Skoda Superb как свой официальный автомобиль, который он также использовал во время своего тура по стране, поэтому ему не понадобится новое транспортное средство.

Также Мадьяр сообщил, что не будет переезжать в правительственную резиденцию. "Я остаюсь в доме в Буде, где живут мои дети", – написал он.

Напомним, до выборов Мадьяр анонсировал перенос правительственного офиса из Кармелитского дворца, где работало правительство Виктора Орбана. Одной из причин такого решения могут быть подозрения о присутствии прослушивающей аппаратуры в здании, где работал Орбан.

Напомним, в Венгрии 12 мая состоялось официальное назначение нового правительства Петера Мадьяра.