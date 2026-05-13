Зеленский: РФ неслучайно устроила массированную атаку во время визита Трампа в Китай

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия неслучайно устроила одну из самых продолжительных массированных атак в то время, как президент США Дональд Трамп находится с визитом в Китае.

Об этом глава государства написал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – с визитом, от которого многие многого ожидают", – написал Зеленский.

Президент убежден, что в этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры.

Зеленский отметил, что с начала суток РФ уже запустила не менее 800 дронов и атака продолжается.

"Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы истинные намерения России были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 13 мая дроны залетели и в Закарпатье, и глава МИД Венгрии Анита Орбан осудила эту атаку.

В Молдове подтвердили нарушение своего воздушного пространства российским БПЛА, залетевшим с севера в районе украинского Могилева-Подольского.

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки России по Украине.