Украина направит военных экспертов в Литву и Латвию, куда залетали украинские дроны

Президент Владимир Зеленский встретился в Бухаресте с президентами Литвы и Латвии и сообщил после беседы с ними, что Украина отправит в эти страны военных экспертов, в частности, для оказания помощи в защите воздушного пространства.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"Встретился с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Прежде всего наше внимание – сотрудничеству в сфере безопасности…. Мы отправим в Латвию своих экспертов для обмена опытом и непосредственной помощи в защите воздушного пространства", – написал он.

Зеленский добавил, что надеется подписать соглашение с Латвией в формате Drone Deal для построения многоуровневой системы защиты неба от различных типов угроз. "Предложил господину президенту такое сотрудничество", – сообщил глава государства.

Во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, по словам Зеленского, основное внимание также уделили оборонному взаимодействию и договорились о сотрудничестве в формате Drone Deal.

"Существует двустороннее соглашение между нашими странами. Соглашение должно укрепить обе наши страны в плане защиты, и важно, что оно построено на принципе взаимности: мы поддерживаем наших партнеров, которые реально и ощутимо поддерживают нашу защиту. Украинская военная экспертная команда будет работать в Литве для создания необходимых возможностей в сфере безопасности. Прежде всего для защиты от современных угроз и укрепления безопасности наших государств и всего региона", – написал Зеленский.

Напомним, дроны, которые упали в Латвии 7 мая и стали финальным триггером для отставки министра обороны Спрудса, были украинскими аппаратами, сбившимися с курса под воздействием российских средств РЭБ.

Также в последние недели украинские дроны, летевшие атаковать объекты в РФ, неоднократно залетали в воздушное пространство Литвы, Эстонии и Финляндии.

