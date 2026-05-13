В Палате представителей США собрали голоса, чтобы вынести на голосование вопрос о помощи Украине

В среду петиция в Палате представителей США, направленная на то, чтобы добиться проведения голосования по вопросу о военной помощи Украине и введении новых санкций против России, собрала необходимые 218 подписей.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Под петицией необходимо было собрать 218 подписей законодателей. Представитель Калифорнии Кевин Кайли подписал в среду документ, и таким образом петиция получила необходимое количество подписантов, чтобы заставить Палату представителей провести голосование, вероятно, в начале июня.

Стоит отметить, что в марте Кайли сменил свою партийную принадлежность с республиканской на независимую.

Хотя многие члены Конгресса из обеих партий решительно поддерживали Украину с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, многие ближайшие республиканские союзники президента Дональда Трампа стали более сдержанными после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года, и помощь Киеву замедлилась.

Петиция, собравшая 218 подписей, позволяет законодателям заставить Палату представителей провести голосование, даже если против законопроекта выступает спикер-республиканец Майк Джонсон, который определяет повестку дня.

Петиция касается рассмотрения законопроекта H.R. 2913, который был подан в апреле 2025 года Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Проект разделен на три раздела. Первый подтверждает поддержку Украины и НАТО и включает меры по оказанию помощи Украине в восстановлении, в частности создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.

Второй раздел предусматривал бы выделение более 1 млрд долларов на помощь Киеву в сфере безопасности и до 8 млрд долларов дополнительной поддержки в виде прямых займов, а третий – введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении России, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей отраслей, а также российских должностных лиц.

Такие петиции когда-то были редко используемым процедурным инструментом в Палате представителей. Но учитывая незначительное большинство республиканцев в палате в последнее время, они стали более успешными.

Напомним, в середине мая министр обороны США Пит Хагсет подтвердил, что Украине будет предоставлена помощь в размере 400 миллионов долларов для защиты от российской агрессии.

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.