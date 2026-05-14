Большинство британцев не видят у Лейбористской партии шансов на переизбрание

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет поддержку избирателей, а его Лейбористскую партию всё чаще считают неконкурентоспособной на предстоящих парламентских выборах.

Об этом свидетельствует опрос Politico, передает "Европейская правда".

Опрос показывает, что лишь 6% респондентов заявили, что правительство Стармера изменило страну к лучшему в той мере, в какой они ожидали. Еще 31% считает, что страна движется в правильном направлении, но изменения "недостаточны".

В то же время 56% опрошенных убеждены, что после прихода лейбористов к власти в 2024 году ситуация либо не изменилась, либо стала хуже.

Кроме того, 53% респондентов заявили, что у лейбористов нет реальных шансов переизбраться независимо от того, когда состоятся следующие выборы.

Зато значительно лучшие оценки получила популистская партия Reform UK. По данным опроса, 65% британцев считают, что эта политическая сила имеет реальные шансы прийти к власти. Также Reform UK опережает лейбористов в вопросах стоимости жизни, борьбы с преступностью, нелегальной иммиграцией и даже экономического развития.

Опрос был обнародован на фоне внутрипартийного давления на Стармера. После ряда поражений на местных выборах в Уэльсе, Шотландии и Англии среди лейбористов активизировались разговоры о возможной смене руководства.

Впрочем, как показывает опрос, 38% респондентов убеждены, что даже замена Стармера не поможет партии вернуть популярность.

Опрос был проведен компанией Public First, в рамках которого после местных выборов было опрошено более 2 тысяч человек по всей Великобритании.

Напомним, Стармер предупредил своих министров и депутатов, что борьба за лидерство в Лейбористской партии может привести к "хаосу".

Это произошло на фоне слухов о том, что министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг готовится уйти в отставку, а затем бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру.

Еще осенью 2025 года британские СМИ сообщали о проблемах внутри правительства. Тогда сторонники Стармера в частном порядке обвиняли Стритинга в подготовке заговора с целью устранения премьера и его замены.

Сам он тогда решительно отверг такие обвинения, назвав их "абсолютно бессмысленными сообщениями".

