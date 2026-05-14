СМИ узнали, кто возглавит делегацию "Талибана" на переговорах в Брюсселе

В Европейском Союзе ожидают, что представитель по вопросам иностранных дел радикально-исламистского правительства "Талибана" в Афганистане Абдул Кахар Балхи возглавит делегацию, которая в июне приедет в Брюссель на переговоры.

Об этом стало известно Euractiv, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 12 мая, Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями афганского правительства "Талибана".

По словам представителей ЕС, ожидается, что Абдул Кахар Балхи возглавит делегацию.

Ожидается, что встреча состоится в Брюсселе с участием представителей Европейской комиссии, Службы внешних действий ЕС и отдельных национальных администраций.

По словам должностных лиц, знакомых с подготовкой, обсуждения будут носить чисто технический характер и не будут предусматривать официального политического представительства, чтобы избежать любого впечатления об официальном признании правительства "Талибана".

Балхи, один из должностных лиц "Талибана", который активно взаимодействует с международным сообществом, сейчас занимает должность руководителя отдела коммуникаций в Министерстве иностранных дел.

Он часто выступал как публичное лицо и защитник "Талибана" с момента возвращения исламистов к власти в 2021 году, взаимодействуя с зарубежными СМИ и международными партнерами по вопросам, варьирующимся от санкций до миграции и гуманитарной помощи.

В конце апреля СМИ писали, что ЕС готовит визит представителей "Талибана" для обсуждения депортации лиц, не имеющих права на проживание в блоке, в Афганистан.

А еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер призвал к более строгим правилам депортации: текущего увеличения количества возвращений мигрантов ему недостаточно.