Премьер Латвии подала в отставку

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Об этом в специальном выпуске новостей LSM сообщил Эдмундс Юревиц, член партии Силини и лидер фракции "Новое единство", передает "Европейская правда".

В среду вечером министр внутренних дел Рихардс Козловскис из партии "Новое единство" заявил, что Силиня не намерен уходить в отставку. Между тем лидер фракции "Прогрессивные" в Сейме Андрис Шуваевс в четверг утром заявил, что если в этот день состоится голосование по выражению недоверия Силине, правительство падет.

Оппозиция планировала добиться отставки Силини необычным способом, поскольку Регламент Сейма предусматривает, что решение о выражении недоверия может быть принято на очередном заседании Сейма не ранее чем через 5 дней после представления проекта решения. План состоял в том, чтобы добиться отставки, поддержав одно из предложений по Силине, включенных в незавершенное заседание 7 мая. Таким образом депутаты могут немедленно, не дожидаясь 5 дней, подать ходатайство об отставке.

Однако утром по просьбе премьер-министра был объявлен часовой перерыв до 10:00, когда заседание возобновилось, а спикер Сейма не предоставил никаких объяснений относительно причин перерыва. Ожидалось выступление премьера.

Однако Силиня не выступила перед парламентом, а провела пресс-конференцию в Кабинете министров, где объявила об отставке.

Напомним, днем 13 мая либеральная партия "Прогрессивные", которая была младшим партнером в правительственной коалиции, заявила, что не видит возможности дальше работать в правительстве Силини, и призвала ее к отставке, а также предложила президенту начать консультации о формировании нового правительства.

Дополнительно "Прогрессивные" обиделись за резкое заявление премьера в последний момент перед этим объявлением, о котором их, как утверждают, не предупредили, и то, что у них фактически отобрали один из трех министерских портфелей, предложив на министра обороны специалиста-военного.

