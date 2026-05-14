Міністр оборони Польщі запевняє: число солдатів США в країні не зменшиться

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.

Про це він сказав на пресконференції у Сеймі, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Він додав, що реорганізація збройних сил США може вплинути на місця їхнього дислокування в Європі, але ці зміни не означають скорочення контингенту в Польщі.

"Кількість американських військових у Польщі не зменшується. Ми працюємо як над збільшенням чисельності, так і над оперативними можливостями американських військ, що дислокуються в Польщі", – наголосив міністр оборони у четвер.

Як він сказав, реорганізація, що є наслідком оголошеного президентом США Дональдом Трампом виведення близько 5 тис. американських солдатів з Німеччини, може спричинити призначення інших бригад до окремих країн. На його думку, саме це могло спричинити "заплутаність, яку вчора викликала одна зі статей, опублікована в американській пресі".

Низка американських ЗМІ повідомила, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі.

Раніше цього місяця бригада провела церемонію у Форт-Худі, штат Техас, де вона базується, щоб оголосити про своє майбутнє розгортання.

Польща раніше висловлювала готовність прийняти тих військових, які США виводять з Німеччини.

Повідомлялося, що Польща має кілька пропозицій, аби розмістити додаткові війська США.

