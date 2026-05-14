Министр обороны Польши уверяет: число солдат США в стране не уменьшится

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Сейме, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Он добавил, что реорганизация вооруженных сил США может повлиять на места их дислокации в Европе, но эти изменения не означают сокращения контингента в Польше.

"Количество американских военных в Польше не уменьшается. Мы работаем как над увеличением численности, так и над оперативными возможностями американских войск, дислоцирующихся в Польше", – подчеркнул министр обороны в четверг.

Как он сказал, реорганизация, что является следствием объявленного президентом США Дональдом Трампом вывода около 5 тыс. американских солдат из Германии, может привести к назначению других бригад в отдельные страны. По его мнению, именно это могло вызвать "запутанность, которую вчера вызвала одна из статей, опубликованная в американской прессе".

Ряд американских СМИ сообщили, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше.

Ранее в этом месяце бригада провела церемонию в Форт-Худе, штат Техас, где она базируется, чтобы объявить о своем будущем развертывании.

Польша ранее выражала готовность принять тех военных, которые США выводят из Германии.

Сообщалось, что Польша имеет несколько предложений, чтобы разместить дополнительные войска США.

