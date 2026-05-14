У Франції зняли карантин із круїзного лайнера після спалаху норовірусу

Французька влада скасувала карантин на круїзному лайнері, ураженому норовірусом, на борту якого перебували переважно пасажири з Великої Британії та Ірландії.

Напередодні стало відомо, що понад 1700 осіб – 1233 пасажири та 514 членів екіпажу – перебували на карантині на круїзному лайнері, що стоїть на причалі в Бордо, після смерті 90-річного пасажира на тлі спалаху гастроентериту.

Компанія Ambassador Cruise Line повідомила, що 48 пасажирів та один член екіпажу мають "активні випадки шлунково-кишкових захворювань".

Пізніше стало відомо, що місцева влада дозволила пасажирам, у яких немає симптомів хвороби, зійти на берег, тоді як інфікованим було наказано залишатися на борту в ізоляції.

Вважається, що шлунково-кишкове захворювання жодним чином не пов'язане з окремим спалахом хантавірусу, який домінував у заголовках новин минулого тижня.

Зокрема, у Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з судна MV Houndius, француженки – симптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.