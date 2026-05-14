Во Франции сняли карантин с круизного лайнера после вспышки норовируса
Французские власти отменили карантин на круизном лайнере, пораженном норовирусом, на борту которого находились преимущественно пассажиры из Великобритании и Ирландии.
Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".
Накануне стало известно, что более 1700 человек – 1233 пассажира и 514 членов экипажа – находились на карантине на круизном лайнере, стоящем на причале в Бордо, после смерти 90-летнего пассажира на фоне вспышки гастроэнтерита.
Компания Ambassador Cruise Line сообщила, что 48 пассажиров и один член экипажа имеют "активные случаи желудочно-кишечных заболеваний".
Позже стало известно, что местные власти разрешили пассажирам, у которых нет симптомов болезни, сойти на берег, тогда как инфицированным было приказано оставаться на борту в изоляции.
Считается, что желудочно-кишечное заболевание никак не связано с отдельной вспышкой хантавируса, которая доминировала в заголовках новостей на прошлой неделе.
В частности, во Франции установили 22 человек-пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.
Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с судна MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.
В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.