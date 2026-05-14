Банк Іспанії закликав посилити співпрацю через кіберризики від ШІ

У четвер, 14 травня, банк Іспанії закликав до посилення міжнародної співпраці та розширення доступу до захисних моделей штучного інтелекту, з метою запобігання ризикам у сфері кібербезпеки, що виникають через можливе зловживання сучасними системами виявлення вразливостей.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У своєму піврічному звіті про фінансову стабільність банк попередив, що нові інструменти штучного інтелекту, такі як модель Mythos, також від компанії Anthropic, можуть спростити експлуатацію вразливостей програмного забезпечення, різко скоротивши час між виявленням та зловмисним використанням.

У звіті зазначили, що за несприятливих сценаріїв розробка таких моделей може мати негативний системний вплив, уможлививши більш синхронізовані кібератаки на глобальний фінансовий сектор та економіку.

"Міжнародна координація має фундаментальне значення для підвищення стійкості на глобальному рівні та запобігання атакам", – зазначив центральний банк країни.

Там наголосили також на необхідності тіснішої співпраці між регуляторними органами, фінансовими установами та постачальниками технологій.

