Банк Испании призвал усилить сотрудничество в связи с киберрисками, связанными с ИИ

В четверг, 14 мая, Банк Испании призвал к укреплению международного сотрудничества и расширению доступа к защитным моделям искусственного интеллекта с целью предотвращения рисков в сфере кибербезопасности, возникающих из-за возможного злоупотребления современными системами выявления уязвимостей.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В своем полугодовом отчете о финансовой стабильности банк предупредил, что новые инструменты искусственного интеллекта, такие как модель Mythos, также от компании Anthropic, могут упростить эксплуатацию уязвимостей программного обеспечения, резко сократив время между обнаружением и злонамеренным использованием.

В отчете отмечено, что при неблагоприятных сценариях разработка таких моделей может оказать негативное системное влияние, сделав возможными более синхронизированные кибератаки на глобальный финансовый сектор и экономику.

"Международная координация имеет фундаментальное значение для повышения устойчивости на глобальном уровне и предотвращения атак", – отметил центральный банк страны.

Там также подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества между регулирующими органами, финансовыми учреждениями и поставщиками технологий.

Недавно сообщалось, что основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

В марте Европейский парламент большинством голосов поддержал предложения к закону об искусственном интеллекте, которые, среди прочего, предусматривают запрет приложений, генерирующих фейковые обнаженные изображения реальных людей.