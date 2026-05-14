В аппарате Стармера заверили, что министр здравоохранения остается на своем посту

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявили, что министр здравоохранения Уэс Стритинг, который якобы готовится уйти в отставку, остается на своем посту.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Стармера подчеркнул, что премьер доверяет Стритингу.

На вопрос журналистов, гордится ли премьер-министр работой министра здравоохранения в правительстве, пресс-секретарь ответил, что "благодаря решениям, принятым этим правительством", Национальная служба здравоохранения улучшилась.

Напомним, накануне СМИ писали, что министр здравоохранения Великобритании Стритинг готовится уйти в отставку, а также – бросить вызов лидерству Стармера.

Стоит напомнить, что еще осенью 2025 года британские СМИ сообщали о проблемах внутри правительства. Тогда сторонники Стармера в частном порядке обвиняли Стритинга в подготовке заговора с целью отстранения премьера и его замены.

Сам он тогда решительно отверг такие обвинения, назвав их "абсолютно бессмысленными сообщениями".

Читайте подробнее о событиях в материале "ЕвроПравды": Великобритания может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке