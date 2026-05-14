Си Цзиньпин призвал Трампа к осторожности в вопросе о Тайване

После переговоров лидеров США и Китая в Пекине в китайском МИД сообщили, что переговоры прошли в целом в позитивном ключе, однако среди всех разговоров о сотрудничестве особое внимание привлекло предупреждение Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

Об этом говорится в коммюнике МИД Китая, сообщает "Европейская правда".

По данным китайского МИД, Трамп сказал, что для него большая честь посетить Китай с государственным визитом, а Соединенные Штаты и Китай имеют очень хорошие отношения. Он якобы подчеркнул, что у него с Си самые длительные и прочные отношения за всю историю президентов двух стран, президент Си – замечательный лидер, а Китай – замечательная страна.

Си подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений. Он подчеркнул, что обе страны должны расширять обмены и сотрудничество в таких сферах, как экономика и торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, межличностные связи и правоохранительная деятельность.

В то же время Си подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях.

"Если его решать надлежащим образом, двусторонние отношения будут в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую угрозу все отношения. "Независимость Тайваня" и мир в проливе несовместимы, как огонь и вода. Сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе является наибольшим общим знаменателем между Китаем и США. Американская сторона должна быть особенно осторожной в решении тайваньского вопроса", – заявили в МИД Китая.

В соответствии с политикой "одного Китая" США признают позицию Китая, что Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензий Коммунистической партии на остров.

Вашингтон поддерживает прочные неофициальные отношения с Тайванем и обязан по закону предоставлять Тайваню оборонное оружие, но намеренно остается неоднозначным в отношении того, вмешается ли он военным путем в случае китайского нападения.

Си высказал подобную осторожность в июне прошлого года во время телефонного разговора с Трампом, заявив, что США должны осторожно подходить к тайваньскому вопросу, чтобы избежать ситуации, "когда горстка сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", втянет Китай и США в опасную ситуацию конфликта и противостояния" .

В четверг Трамп и Си провели переговоры в Пекине.

Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить Белый дом в сентябре.

По прилету в Пекин президента США встречали 300 китайских подростков в сине-белой униформе с китайскими и американскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.