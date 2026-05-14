Министр здравоохранения Британии подал в отставку, "потеряв доверие" к Стармеру

Министр здравоохранения Уэс Стритинг подал в отставку из правительства премьер-министра Кира Стармера сразу после того, как в офисе Стармера заверили, что этого не произойдет.

Об этом говорится в заявлении министра, которое приводит Sky News, пишет "Европейская правда".

В четверг, 14 мая, Стритинг ушел в отставку.

Британские СМИ считают, что Стритинг планирует бросить вызов Стармеру в борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

В письме к Стармеру Стритинг написал, что успехи в улучшении работы Национальной службы здравоохранения (NHS) могли бы быть для него "весомыми причинами остаться на посту".

"Однако, как вы знаете из нашего разговора в начале этой недели, потеряв доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что оставаться в должности было бы нечестно и беспринципно", – сказал он.

Излагая причины своей отставки, он указал на "беспрецедентные" результаты местных выборов на прошлой неделе, в которых "непопулярность" правительства стала "главным и общим фактором" по всей Британии.

"Лидеры берут на себя ответственность, но слишком часто это означает, что другие люди должны пожертвовать собой. Вам также нужно прислушиваться к своим коллегам, включая депутатов из задних рядов, а жесткий подход к инакомыслящим унижает нашу политику", – добавил Стармер.

В этот же день в офисе Стармера заявили, что Стритинг остается в должности, а также что премьер ему доверяет.

Стоит напомнить, что еще осенью 2025 года британские медиа сообщали о проблемах внутри правительства. Тогда сторонники Стармера частно обвиняли Стритинга в подготовке заговора с целью устранения премьера и его замены.

Сам он тогда решительно отверг такие обвинения, назвав их "абсолютно бессмысленными сообщениями".

