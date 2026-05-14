В НАТО пообещали поддержку Украине после массированной атаки РФ

Представительство НАТО в Украине после массированной ракетной и дроновой атаки РФ на Украину заявило о солидарности и пообещало продолжать поддержку.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х представительства, пишет "Европейская правда".

Прошлой ночью, говорится в заявлении, Россия выпустила сотни ракет и беспилотников, нацеленных на гражданское население и инфраструктуру по всей Украине

"Мы полностью солидарны с Украиной и будем продолжать оказывать поддержку", – подчеркнули в представительстве НАТО.

Напомним, Великобритания после последних атак РФ обещает ускорить поставки Украине средств ПВО.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар осудил российские удары по Украине 13 мая и в ночь на 14 мая.

Президент Молдовы Майя Санду, реагируя на последние удары РФ по Украине, призвала не ослаблять давление на Москву.