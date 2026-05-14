Президент Литвы рассказал, когда можно начать переговоры с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нет смысла вступать в диалог с Россией, пока она не продемонстрирует готовность прекратить полномасштабную войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Науседа сказал, что не видит возможности для контактов или переговоров с Владимиром Путиным сейчас, поскольку считает, что "такие разговоры могут начаться только тогда, когда Россия четко продемонстрирует, что хочет прекратить войну".

"Сделать это можно очень просто: прекратить боевые действия, добиться перемирия, и только тогда можно будет что-то обсуждать с кремлевским режимом", – заявил литовский лидер журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что в прошлом попытки вести переговоры без выполнения Россией даже минимальных условий заканчивались провалом.

Науседа выступал во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом. Президент Финляндии заявил, что европейские лидеры должны вести прямые переговоры с Москвой, отметив, что в Украине уже четыре года нет мира.

В то же время, по словам Стубба, европейские переговоры с Россией могут начаться только тогда, когда Украина будет находиться в "сильной позиции".

Напомним, во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен поставить Москве.

Как известно, недавно Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС.