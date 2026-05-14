Макрон: новим масованим ударом по цивільних Росія демонструє слабкість

Здійснивши новий масований удар дронами та ракетами по українських містах і цивільному населенню, Росія ще більше поглиблює тяжкість своєї агресії.

Про це заявив французький президент Емманюель Макрон у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами французького лідера, цей удар наочно продемонстрував всю лицемірність, з якою Росія домовлялася про крихке перемир’я в останні дні.

"Бомбардуючи цивільне населення, Росія демонструє не стільки свою силу, скільки свою слабкість: їй бракує рішень у військовій сфері, і вона не знає, як завершити свою загарбницьку війну", – наголосив Макрон.

Франція, додав він, підтримує Україну і український народ і продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого й тривалого миру в Україні.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські удари по Україні 13 травня та в ніч проти 14 травня.

Президентка Молдови Мая Санду, реагуючи на останні удари РФ по Україні, закликала не послаблювати тиск на Москву.