Макрон: новым массированным ударом по гражданскому населению Россия демонстрирует слабость

Нанеся новый массированный удар с помощью дронов и ракет по украинским городам и гражданскому населению, Россия еще больше усугубляет тяжесть своей агрессии.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в четверг в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

По словам французского лидера, этот удар наглядно продемонстрировал всю лицемерность, с которой Россия договаривалась о хрупком перемирии в последние дни.

"Бомбардируя гражданское население, Россия демонстрирует не столько свою силу, сколько свою слабость: ей не хватает решений в военной сфере, и она не знает, как завершить свою захватническую войну", – подчеркнул Макрон.

Франция, добавил он, поддерживает Украину и украинский народ и будет продолжать прилагать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира в Украине.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар осудил российские удары по Украине 13 мая и в ночь на 14 мая.

Президент Молдовы Мая Санду, реагируя на последние удары РФ по Украине, призвала не ослаблять давление на Москву.