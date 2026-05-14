Президент Литвы ветировал закон о порте Клайпеды – из-за пункта о судах с ядерным оружием

Президент Литвы наложил вето на принятый Сеймом закон о работе порта Клайпеды – из-за пункта, который делает возможным вход туда судов – носителей ядерного оружия.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа ветировал принятый Сеймом на прошлой неделе закон о функционировании порта Клайпеды, ключевых морских ворот страны.

Причиной стало то, что формулировки в проекте оставляют опцию для входа в порт судов – носителей ядерного оружия, "когда это не противоречит национальным интересам".

Науседа отметил, что закрепленный в конституции запрет на присутствие в Литве оружия массового уничтожения "является абсолютным по своему характеру и не предусматривает исключений", поэтому подписать закон в таком виде не было возможно.

Президент предлагает отредактировать соответствующую часть в законе и четко прописать, что суда – носители ядерного оружия не могут заходить в Клайпеду.

Глава МИД Германии в апреле заявил, что страна нуждается в ядерном сдерживании на фоне новых угроз – одновременно подчеркнув поддержку принципа нераспространения ядерного оружия.

2 марта президент Франции, единственной ядерной державы на европейском континенте, Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.