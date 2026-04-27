Глава МЗС Німеччини: нам необхідне ядерне стримування 

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив на необхідності ядерного стримування на тлі нових загроз, водночас наголосивши на підтримці принципу нерозповсюдження ядерної зброї.

Як пише "Європейська правда", його слова передає Reuters.

Глава німецького МЗС цього тижня візьме участь в зустрічах щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку. Конференція шукатиме нові шляхи захисту досягнень Договору та зосередиться на ядерному роззброєнні.

Водночас Вадефуль відзначив, що Німеччині необхідне стримування на тлі ядерних загроз.

"Доки триватимуть ядерні загрози проти нас та наших партнерів, нам знадобиться надійний стримувальний фактор", – сказав посадовець.

Франція та Німеччина минулого місяця оголосили про плани поглибити співпрацю у сфері ядерного стримування, що ознаменує значний зсув в оборонній політиці, оскільки Європа стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з війною в Ірані.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиною ядерної держави на європейському континенті, Емманюель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.