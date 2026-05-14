ЕС завершает подготовку пакета на 6 млрд евро на дроны для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Россией Украины сообщила, что ЕС финализирует пакет поддержки на 6 млрд евро, который будет касаться дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила в четверг в соцсети Х, информирует "Европейская правда".

Прошлой ночью, отметила глава Еврокомиссии, Россия осуществила одну из самых длительных и жестоких атак беспилотниками на Украину.

"Это была еще одна ночь смерти и разрушений. А также произвольные удары по гражданскому населению. Пока Россия открыто пренебрегает дипломатические усилия, мы продолжаем укреплять Украину. Мы завершаем подготовку пакета помощи на сумму 6 миллиардов евро для обеспечения беспилотниками", – сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того, добавила она, ЕС продолжает давить на военную экономику России, вводя все более жесткие санкции.

Напомним, на пленарном заседании Европейского парламента 29 апреля фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит от ЕС 6 млрд евро на дроны во втором квартале 2026 года.

"ЕП" ранее сообщали, что этот транш помощи от ЕС будет предназначен на дроны украинского производства и будет выплачен не позднее июня. Он будет выплачен из кредита на сумму 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый "военный" транш из 90 млрд евро от ЕС Украина будет направлять "на внутреннее производство защиты".