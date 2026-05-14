У Нідерландах не підтвердили хантавірус ні в кого з евакуйованих з круїзного лайнера

Лабораторне тестування у Нідерландах не підтвердило хантавірус ні в кого з пасажирів та членів екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах хвороби.

Інститут громадського здоров’я Нідерландів RIVM повідомив, що лабораторні тести не підтвердили хантавірус ні в кого з пасажирів та членів екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, яких доставили літаками з Тенерифе на початку тижня. Загалом це 26 осіб, всі крім одного не є громадянами Нідерландів.

Попри результати тестування, агентство рекомендує залишати їх на карантині упродовж 6 тижнів.

Перші евакуйовані з лайнера, які прибули ще у неділю, за результатами тестів також здорові.

Також в агентстві зазначають, що померлі внаслідок зараження громадяни Нідерландів, пара пенсіонерів, ймовірно підчепили хворобу в Аргентині перед тим, як сіли на борт лайнера – проте це ще остаточно не підтверджено.

12 травня борт круїзного лайнера залишили останні пасажири й частина екіпажу, а судно вирушило у Нідерланди.

Хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius, француженки – симптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. Також позитивний результат отримав один з 14 іспанських пасажирів лайнера.