У громадянина Іспанії виявили хантавірус

Громадянин Іспанії отримав позитивний результат на хантавірус після сходження з круїзного лайнера, на якому стався спалах захворювання.

Про це у своєму Х повідомила міністерка охорони здоров’я Іспанії, інформує "Європейська правда".

За словами Гарсії, пацієнт "продовжує перебувати в ізоляції без симптомів" в одній з мадридських лікарень.

Ще у 13 іспанських пасажирів тести дали негативний результат.

Ці 14 громадян Іспанії подорожували на круїзному лайнері компанії Oceanwide Expeditions BV, на якому після поїздки до південної Аргентини стався смертельний спалах захворювання.

10 травня судно кинуло якір на Канарських островах, і всіх пасажирів було евакуйовано та доставлено до своїх країн.

У Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius француженки - cимптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.