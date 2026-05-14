В Нидерландах не подтвердили хантавирус ни у кого из эвакуированных с круизного лайнера

Лабораторные тесты в Нидерландах не подтвердили хантавирус ни у кого из пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка заболевания.

Институт общественного здравоохранения Нидерландов RIVM сообщил, что лабораторные тесты не подтвердили хантавирус ни у кого из пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, которых доставили самолетами с Тенерифе в начале недели. Всего это 26 человек, все, кроме одного, не являются гражданами Нидерландов.

Несмотря на результаты тестирования, агентство рекомендует оставить их на карантине в течение шести недель.

Первые эвакуированные с лайнера, прибывшие еще в воскресенье, по результатам тестов также здоровы.

Также в агентстве отмечают, что умершие в результате заражения граждане Нидерландов, пара пенсионеров, вероятно, подхватили болезнь в Аргентине перед тем, как сели на борт лайнера – однако это еще окончательно не подтверждено.

12 мая борт круизного лайнера покинули последние пассажиры и часть экипажа, а судно отправилось в Нидерланды.

Болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе. Также положительный результат получил один из 14 испанских пассажиров лайнера.