У Нідерландах приземлилися літаки з пасажирами лайнера зі спалахом хантавірусу

У вівторок, 12 травня, у Нідерландах приземлилися два літаки з 28 пасажирами з круїзного лайнера MV Hondius, на якому відбувся спалах хантавірусу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Літаки приземлилися в аеропорту Ейндговена незадовго після півночі, на борту перебувало вісім громадян Нідерландів. Інші пасажири різних національностей продовжать шлях до своїх країн з Нідерландів.

Водночас одна з нідерландських лікарень, де лікують хворого на хантавірус, вжила профілактичних заходів і помістила 12 співробітників на карантин.

Це сталося після того, як 7 травня до лікарні Radboudumc було госпіталізовано пасажира судна, інфікованого хантавірусом.

У Франції встановили 22 осіб – пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась в однієї з евакуйованих з MV Houndius француженки – симптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.