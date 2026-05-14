Рубіо розповів, чи просив Трамп Сі допомогти з Іраном

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні президент Дональд Трамп не просив у нього допомогти у війні з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", Рубіо сказав у інтерв’ю з NBC News.

Рубіо розповів, що Трамп та Сі обговорили війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки.

"Китайська сторона заявила, що вони не підтримують мілітаризацію Ормузької протоки, і вони не підтримують систему стягнення плати, і це наша позиція", – заявив головний дипломат США після того, як Трамп, Сі та їхні делегації провели понад дві години переговорів.

Очікувалося, що Трамп звернеться за допомогою до китайського лідера у припиненні американо-ізраїльської війни з Іраном та врегулюванні протистояння щодо Ормузької протоки. Однак Рубіо зазначив, що Трамп "ні про що його не просив".

"Ми не просимо допомоги Китаю. Нам не потрібна їхня допомога", – сказав Рубіо.

Війна в Ірані стала на заваді візиту Трампа до Китаю, що призвело до його відкладення на шість тижнів. Китай, який має тісні зв'язки з Іраном, розкритикував удари США та Ізраїлю, що розпочалися 28 лютого, і закликав до дипломатичного вирішення конфлікту.

Рубіо заявив, що Трамп і Сі знайшли спільну мову щодо Ірану, причому Китай повторив свою незгоду з розробкою Тегераном ядерної зброї.

Повідомляли, що Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім у вересні.

А Сі Цзіньпін сказав Трампу бути обережним у питанні Тайваню.