Рубио рассказал, просил ли Трамп Си помочь с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине президент Дональд Трамп не просил его помочь в войне с Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рубио сказал в интервью NBC News.

Рубио рассказал, что Трамп и Си обсудили войну в Иране и блокаду Ормузского пролива.

"Китайская сторона заявила, что они не поддерживают милитаризацию Ормузского пролива и не поддерживают систему взимания сборов, и это наша позиция", – заявил главный дипломат США после того, как Трамп, Си и их делегации провели более двух часов переговоров.

Ожидалось, что Трамп обратится за помощью к китайскому лидеру в прекращении американо-израильской войны с Ираном и урегулировании противостояния по поводу Ормузского пролива. Однако Рубио отметил, что Трамп "ни о чем его не просил".

"Мы не просим помощи у Китая. Нам не нужна их помощь", – сказал Рубио.

Война в Иране помешала визиту Трампа в Китай, что привело к его отложению на шесть недель. Китай, имеющий тесные связи с Ираном, раскритиковал удары США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

Рубио заявил, что Трамп и Си нашли общий язык по Ирану, причем Китай повторил свое несогласие с разработкой Тегераном ядерного оружия.

Сообщалось, что Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить Белый дом в сентябре.

А Си Цзиньпин сказал Трампу быть осторожным в вопросе Тайваня.