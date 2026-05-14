Польща і Німеччина у червні підпишуть оборонну угоду

Польща та Німеччина 17 червня планують укласти оборонну угоду.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив посол Німеччини в Польщі Мігель Бергер під час конференції Impact у Познані, повідомило польське агентство PAP.

Намір підписати угоду в цей термін підтвердив і заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

"Ми плануємо це у зв'язку з 35-річчям нашого договору про сусідство, який був підписаний 17 червня 1991 року. Ми підпишемо оборонну угоду між нашими країнами, яка зараз перебуває на стадії переговорів", – сказав Мігель Бергер агентству.

Дипломат пояснив, що переговори тривають, але угода має створити правові рамки для "вже чудової співпраці в оборонній сфері".

Заступник міністра оборони Павел Залевський, якого попросили підтвердити цю інформацію, відповів у розмові з агентстством: "Такий у нас план".

17 червня 1991 року канцлер Німеччини Гельмут Коль і прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Бєлецький підписали договір про добросусідство та дружнє співробітництво між Німеччиною та Польщею.

Нагадаємо, у квітні французький президент Емманюель Макрон під час візиту до Польщі заявив, що дві країни підписали "важливі оборонні угоди".

Також повідомляли, що Польща і Франція обговорюють можливість поширення французької "ядерної парасольки".