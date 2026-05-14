Польша и Германия в июне подпишут оборонное соглашение

Польша и Германия 17 июня планируют заключить оборонное соглашение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил посол Германии в Польше Мигель Бергер во время конференции Impact в Познани, сообщило польское агентство PAP.

Намерение подписать соглашение в этот срок подтвердил и заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

"Мы планируем это в связи с 35-летием нашего договора о соседстве, который был подписан 17 июня 1991 года. Мы подпишем оборонное соглашение между нашими странами, которое сейчас находится на стадии переговоров", – сказал Мигель Бергер агентству.

Дипломат пояснил, что переговоры продолжаются, но соглашение должно создать правовые рамки для "и без того прекрасного сотрудничества в оборонной сфере".

Заместитель министра обороны Павел Залевский, которого попросили подтвердить эту информацию, ответил в разговоре с агентством: "Таков у нас план".

17 июня 1991 года канцлер Германии Гельмут Коль и премьер-министр Польши Ян Кшиштоф Белецкий подписали договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Германией и Польшей.

Напомним, в апреле французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Польшу заявил, что две страны подписали "важные оборонные соглашения".

Также сообщалось, что Польша и Франция обсуждают возможность распространения французского "ядерного зонтика".