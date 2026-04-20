Польща та Франція підписали оборонні угоди

Французький президент Емманюель Макрон, який перебуває із візитом у Польщі, заявив, що дві країни підписали "важливі оборонні угоди".

Про це він сказав під час зустрічі із польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 20 квітня Макрон прибув з візитом до польського Гданська, де зустрівся з Туском в рамках міжурядового саміту між країнами.

Там він зазначив, що дві країни підписали оборонні угоди.

"Наші міністри та наші команди підписали дуже важливі угоди в галузі оборони", – сказав він.

За його словами, вони стосуються рішень щодо безпеки Польщі та Франції, зокрема ракет класу "повітря-поверхня", а також ракет великої дальності.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Польщі Макрон планує обговорити з Туском зміцнення двосторонньої співпраці у таких сферах, як оборонна промисловість, ядерне стримування і військові супутники.

Тим часом у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького звинуватили Туска у тому, що Макрон під час цього візиту не матиме зустрічі з польським президентом.