Мерц: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що Росія останніми атаками на Україну демонструє свою ставку на ескалацію, а не на переговори.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Мерц написав у четвер в соцмережі Х.
"Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори", з зауважив канцлер Німеччини.
Він висловив подальшу підтримку Україні.
"Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну", – заявив німецький канцлер.
Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що новим масованим ударом по цивільних Росія демонструє слабкість.
Нагадаємо, Британія після останніх атак РФ обіцяє прискорити постачання Україні засобів ППО.
А президент Володимир Зеленський обговорив з німецькими посадовцями прискорення домовленостей щодо ППО.