Мерц: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що Росія останніми атаками на Україну демонструє свою ставку на ескалацію, а не на переговори.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Мерц написав у четвер в соцмережі Х.

"Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори", з зауважив канцлер Німеччини.

Він висловив подальшу підтримку Україні.

"Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну", – заявив німецький канцлер.

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що новим масованим ударом по цивільних Росія демонструє слабкість.

