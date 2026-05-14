Мерц: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Россия своими последними атаками на Украину демонстрирует, что делает ставку на эскалацию, а не на переговоры.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Мерц написал в четверг в соцсети Х.
"Наиболее масштабные за последнее время российские атаки на Украину свидетельствуют: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры", – отметил канцлер Германии.
Он выразил дальнейшую поддержку Украине.
"Киев и его партнеры готовы к переговорам о справедливом мире. Россия же продолжает войну", – заявил немецкий канцлер.
Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что новым массированным ударом по гражданским лицам Россия демонстрирует слабость.
Напомним, Великобритания после последних атак РФ обещает ускорить поставки Украине средств ПВО.
А президент Владимир Зеленский обсудил с немецкими чиновниками ускорение соглашений по ПВО.