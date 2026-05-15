Посол України обурився заявами словацького міністра про наркоманство Зеленського

Заяви словацького міністра сільського господарства Ріхарда Такача з закликами до президента Володимира Зеленського піти у відставку викликали обурення українського посла у Братиславі Мирослава Кастрана.

Відповідний допис посол розмістив у Facebook, передає "Європейська правда".

Міністр сільського господарства Річард Такач з партії прем'єра Роберта Фіцо заявив у відео на Facebook, що президент України Володимир Зеленський повинен негайно піти у відставку.

Як зазначив Такач у відео, "вже давно ходили чутки, що Зеленський вживає наркотики, але тепер це підтвердилося". Посилаючись на інтерв’ю Такера Карлсона з колишньою речницею Зеленського Юлією Мендель, він також додав, що, як виявляється, український президент "шантажував" своїх міністрів і "принаймні ми знаємо, що відбувається з грошима, які Європейський Союз так охоче надсилає туди".

Посол, реагуючи на це, заявив, що Такач зі своїми черговими абсурдними висловлюваннями становить загрозу для українсько-словацьких відносин.

"Тих відносин, над успішним розвитком яких домовилися працювати український президент та прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо, зустрівшись нещодавно у Єревані", – зазначив Кастран.

"Очевидно, що аграрна сфера та розвиток села займають чимало часу у щільному графіку пана міністра. Тому, можливо, він міг цієї зустрічі і досягнутих угод не помітити, дозволивши собі те, що не личить державному службовцю такого рівня, та піддавши ризику домовленості свого безпосереднього керівника", – заявив посол.

За його словами, подібна риторика не сприяє проведенню ані чергових міжурядових консультацій, ані візитів найвищого рівня.

"Закликаю пана міністра в подальшому відповідальніше ставитися до брехливих та сумнівних висловлювань кого б то не було в публічному просторі, особливо тих, які своїми заявами шкодять передусім своїй власній державі. Не кажучи вже про відверте й очевидне підігравання країні-агресору", – наголосив Кастран.

Фіцо нещодавно заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

Президент Володимир Зеленський заявляв про розблокування кількох напрямків у відносинах України з кількома державами, зокрема з Вірменією, Грузією та Словаччиною.