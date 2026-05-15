Посол Украины возмутился заявлениями словацкого министра о наркомании Зеленского

Заявления словацкого министра сельского хозяйства Рихарда Такача с призывами к президенту Владимиру Зеленскому уйти в отставку вызвали возмущение украинского посла в Братиславе Мирослава Кастран.

Соответствующий пост посол разместил в Facebook, передает "Европейская правда".

Министр сельского хозяйства Ричард Такач из партии премьера Роберта Фицо заявил в видео на Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку.

Как отметил Такач в видео, "уже давно ходили слухи, что Зеленский употребляет наркотики, но теперь это подтвердилось". Ссылаясь на интервью Такера Карлсона с бывшей пресс-секретарью Зеленского Юлией Мендель, он также добавил, что, как оказывается, украинский президент "шантажировал" своих министров и "по крайней мере мы знаем, что происходит с деньгами, которые Европейский Союз так охотно отправляет туда".

Посол, реагируя на это, заявил, что Такач со своими очередными абсурдными высказываниями представляет угрозу для украинско-словацких отношений.

"Тех отношений, над успешным развитием которых договорились работать украинский президент и премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо, встретившись недавно в Ереване", – отметил Кастран.

"Очевидно, что аграрная сфера и развитие села занимают немало времени в плотном графике господина министра. Поэтому, возможно, он мог этой встречи и достигнутых договоренностей не заметить, позволив себе то, что не приличествует государственному служащему такого уровня, и подвергнув риску договоренности своего непосредственного руководителя", – заявил посол.

По его словам, подобная риторика не способствует проведению ни очередных межправительственных консультаций, ни визитов на высшем уровне.

"Призываю господина министра в дальнейшем более ответственно относиться к лживым и сомнительным высказываниям кого бы то ни было в публичном пространстве, особенно тех, кто своими заявлениями наносит ущерб прежде всего своему собственному государству. Не говоря уже о откровенном и очевидном подыгрывании стране-агрессору", – подчеркнул Кастран.

Фицо недавно заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

Президент Владимир Зеленский заявлял о разблокировании нескольких направлений в отношениях Украины с несколькими государствами, в частности с Арменией, Грузией и Словакией.