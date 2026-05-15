Греція все ще чекає від України пояснень щодо знайденого морського дрона

Греція досі не отримала пояснень від представників Міністерства оборони України щодо, ймовірно, українського морського дрона, виявленого тиждень тому в грецьких водах.

Про це заявив у четвер міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Я все ще чекаю, і чекаю з великим інтересом, на пояснення, які міністр оборони України зобов’язався надати нашій країні щодо дрона, виявленого в Іонічному морі", – сказав Дендіас.

Рибалки виявили великий дрон минулого четверга, коли він бився об скелі на західному острові Лефкада, і відбуксирували його до порту. Наступного дня військові експерти знешкодили безпілотний апарат українського виробництва.

"Це надзвичайно серйозна справа", – додав Дендіас. "Апарат перевозив вибухівку і становив загрозу для безпеки судноплавства. Я навіть не хочу думати, що могло б статися, якби пасажирський пором або будь-яке інше судно зіткнулося з цим безпілотником", – додав він.

Дендіас заявив, що Греція "має право на чітке пояснення".

Висловлюються припущення, що безпілотник міг бути призначений для використання проти російських військово-морських цілей у Середземному морі.

Міністр закордонних справ Георгіос Герапетрітіс заявив, що "будь-яке перетворення Середземного моря на театр військових дій не буде терпітися".

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше заявив про відсутність свідчень того, нібито виявлений минулого тижня біля берегів Греції безпілотний катер пов’язаний з українськими операторами.