Греция по-прежнему ждет от Украины объяснений по поводу обнаруженного морского дрона

Греция до сих пор не получила объяснений от представителей Министерства обороны Украины относительно, вероятно, украинского морского дрона, обнаруженного неделю назад в греческих водах.

Об этом заявил в четверг министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Я все еще жду, и жду с большим интересом, объяснений, которые министр обороны Украины обязался предоставить нашей стране относительно дрона, обнаруженного в Ионическом море", – сказал Дендиас.

Рыбаки обнаружили большой дрон в прошлый четверг, когда он разбился о скалы на западном острове Лефкада, и отбуксировали его в порт. На следующий день военные эксперты обезвредили беспилотный аппарат украинского производства.

"Это чрезвычайно серьезное дело", – добавил Дендиас. "Аппарат перевозил взрывчатку и представлял угрозу для безопасности судоходства. Я даже не хочу думать, что могло бы произойти, если бы пассажирский паром или любое другое судно столкнулось с этим беспилотником", – добавил он.

Дендиас заявил, что Греция "имеет право на четкое объяснение".

Высказываются предположения, что беспилотник мог быть предназначен для использования против российских военно-морских целей в Средиземном море.

Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис заявил, что "любое превращение Средиземного моря в театр военных действий не будет терпимо".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ранее заявил об отсутствии доказательств того, что якобы обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции беспилотный катер связан с украинскими операторами.