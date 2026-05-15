У НАТО впевнені: зміни у розміщенні військ США не загрожують східному флангу

Генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО Ремігіюс Балтренас заявив, що зміни у розміщенні американських військ у Європі не становлять загрози для східного флангу НАТО.

Про це він сказав в ефірі LRT, пише "Європейська правда".

Як відомо, Сполучені Штати останнім часом коригують свою військову присутність у Європі. За словами Балтренаса, європейські країни-члени НАТО реагують на це, прискорюючи витрати на оборону та військові закупівлі.

"Наразі немає жодного ризику для стримування та оборони на східному фланзі", – сказав він.

За його словами, у цьому виведенні військ є певний баланс.

"Я не приховую, що існують виклики, і їх потрібно вирішувати; ми їх вирішуємо. Але на цей час я повертаюся до того самого: немає ризику для стримування та оборони на східному фланзі", – акцентував Балтренас.

Окрім цього, він також прокоментував українські удари по території Росії та наголосив, що це змін.є динаміку війни.

"На стратегічному рівні ми спостерігаємо патову ситуацію, коли жодна зі сторін, здається, не має ініціативи. Однак українці досягли значного прогресу завдяки ударам на великі відстані по російській території, що дає Україні важелі впливу для спроби переломити хід війни", – додав він.

Нагадаємо, напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі.

Втім, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.

Польща раніше висловлювала готовність прийняти тих військових, які США виводять з Німеччини.

Повідомлялося, що Польща має кілька пропозицій, аби розмістити додаткові війська США.

