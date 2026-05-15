В НАТО уверены: изменения в размещении войск США не угрожают восточному флангу

Генеральный директор Международного военного штаба НАТО Ремигиюс Балтренас заявил, что изменения в размещении американских войск в Европе не представляют угрозы для восточного фланга НАТО.

Об этом он сказал в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

Как известно, Соединенные Штаты в последнее время корректируют свое военное присутствие в Европе. По словам Балтренаса, европейские страны-члены НАТО реагируют на это, ускоряя расходы на оборону и военные закупки.

"В настоящее время нет никакого риска для сдерживания и обороны на восточном фланге", – сказал он.

По его словам, в этом выводе войск есть определенный баланс.

"Я не скрываю, что существуют вызовы, и их нужно решать; мы их решаем. Но на данный момент я возвращаюсь к тому же: нет риска для сдерживания и обороны на восточном фланге", – подчеркнул Балтренас.

Кроме того, он также прокомментировал украинские удары по территории России и подчеркнул, что это меняет динамику войны.

"На стратегическом уровне мы наблюдаем патовую ситуацию, когда ни одна из сторон, кажется, не имеет инициативы. Однако украинцы достигли значительного прогресса благодаря ударам на большие расстояния по российской территории, что дает Украине рычаги влияния для попытки переломить ход войны", – добавил он.

Напомним, накануне ряд американских СМИ сообщил, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше.

Впрочем, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.

Польша ранее выражала готовность принять тех военных, которых США выводят из Германии.

Сообщалось, что у Польши есть несколько предложений по размещению дополнительных войск США.

