Норвезьку принцесу госпіталізували

У п’ятницю, 15 травня, у Норвегії госпіталізували сестру короля Гаральда V.

Про це повідомили представники Королівського дому, пише "Європейська правда".

Як зазначається, принцеса Астрід була госпіталізована до лікарні Rikshospitalet в Осло через серцеву недостатність.

Цього дня їй імплантували тимчасовий кардіостимулятор.

"Принцеса хоче повідомити, що вона в найкращих руках. Вона залишиться в лікарні Rikshospitalet на найближчий час", – йдеться у заяві.

У лютому короля Норвегії Гаральда V госпіталізували до лікарні на іспанському острові Тенерифе з інфекцією та зневодненням.

14 травня писали, що 86-річна королева Данії Маргрете була госпіталізована через стенокардію. Наступного дня стало відомо, що королеві провели малоінвазивну операцію у головній лікарні Копенгагена.