Норвежскую принцессу госпитализировали

В пятницу, 15 мая, в Норвегии госпитализировали сестру короля Харальда V.

Об этом сообщили представители Королевского дома, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, принцесса Астрид была госпитализирована в больницу Rikshospitalet в Осло из-за сердечной недостаточности.

В этот день ей имплантировали временный кардиостимулятор.

"Принцесса хочет сообщить, что она в самых лучших руках. Она останется в больнице Rikshospitalet на ближайшее время", – говорится в заявлении.

В феврале короля Норвегии Харальда V госпитализировали в больницу на испанском острове Тенерифе с инфекцией и обезвоживанием.

14 мая писали, что 86-летняя королева Дании Маргрете была госпитализирована из-за стенокардии. На следующий день стало известно, что королеве провели малоинвазивную операцию в главной больнице Копенгагена.