Міністр фінансів США очікує дій Китаю для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Міністр фінансів США Скотт Бессент висловився щодо ролі Ормузької протоки для Китаю.

Про це він сказав під час свого візиту до Пекіна, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер, 14 травня, Бессент заявив, що відкриття Ормузької протоки відповідає інтересам Китаю.

Тому американський міністр вважає, що Пекін зробить усе можливе для відновлення судноплавства на цьому водному шляху.

"Я думаю, що вони зроблять усе, що в їхніх силах. Китаю дуже вигідно, щоб протока була знову відкрита, і я думаю, що вони будуть працювати за лаштунками настільки, наскільки хтось має вплив на іранське керівництво", – додав Бессент.

Втім, варто зауважити, що американський президент Дональд Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.

Раніше президент США заявив, що обмінявся з китайським лідером листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.