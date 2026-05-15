Трамп может снять санкции с китайских компаний, которые покупают иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, которые закупают иранскую нефть, на фоне длительной войны и потрясений на нефтяных рынках.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал журналистам в пятницу во время возвращения из государственного визита в Китай, его цитирует CNN.

Иран является одним из ведущих мировых производителей нефти, экспортируя в среднем 1,69 млн баррелей в день в 2025 году. По данным правительства США, примерно 90% его нефти поступает в Китай.

"Я приму решение в течение ближайших нескольких дней. Мы действительно обсуждали это", – сказал Трамп журналистам относительно возможной отмены санкций.

На вопрос, взял ли Си на себя твердое обязательство оказать давление на Иран с целью открытия Ормузского пролива, Трамп ответил: "Я не прошу никаких услуг, потому что когда просишь об услуге, то должен оказать услугу в ответ".

Трамп добавил, что, по его мнению, Си хотел бы видеть пролив открытым, отметив, что Китай получает значительную часть своей нефти из Персидского залива.

Из-за широкомасштабных санкций Иран полагается на "теневой флот" устаревших танкеров для транспортировки своей нефти по всему миру. Китай официально не заявляет об импорте иранской нефти и часто скрывает ее происхождение.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине президент Дональд Трамп не просил у него помочь в войне с Ираном.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.