Трамп может снять санкции с китайских компаний, которые покупают иранскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, которые закупают иранскую нефть, на фоне длительной войны и потрясений на нефтяных рынках.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал журналистам в пятницу во время возвращения из государственного визита в Китай, его цитирует CNN.
Иран является одним из ведущих мировых производителей нефти, экспортируя в среднем 1,69 млн баррелей в день в 2025 году. По данным правительства США, примерно 90% его нефти поступает в Китай.
"Я приму решение в течение ближайших нескольких дней. Мы действительно обсуждали это", – сказал Трамп журналистам относительно возможной отмены санкций.
На вопрос, взял ли Си на себя твердое обязательство оказать давление на Иран с целью открытия Ормузского пролива, Трамп ответил: "Я не прошу никаких услуг, потому что когда просишь об услуге, то должен оказать услугу в ответ".
Трамп добавил, что, по его мнению, Си хотел бы видеть пролив открытым, отметив, что Китай получает значительную часть своей нефти из Персидского залива.
Из-за широкомасштабных санкций Иран полагается на "теневой флот" устаревших танкеров для транспортировки своей нефти по всему миру. Китай официально не заявляет об импорте иранской нефти и часто скрывает ее происхождение.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине президент Дональд Трамп не просил у него помочь в войне с Ираном.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.