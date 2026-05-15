ЗМІ: у Пентагоні були здивовані рішенням Гегсета щодо військ у Польщі

Рішення міністра оборони США Піта Гегсета скасувати перекидання 4 тисяч військових до Польщі стало несподіванкою для співробітників Пентагону.

Про це йдеться у публікації видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох представників оборонного відомства США, обізнаних із ситуацією, достеменно невідомо, чому саме Гегсет віддав цей наказ.

Президент Дональд Трамп неодноразово висловлював гнів і розчарування щодо європейських союзників за те, що вони не допомогли у війні з Іраном, хоча Трамп назвав Польщу "зразковим союзником" за її високі витрати на оборону.

Це рішення стало ще більш несподіваним, оскільки війська та техніка вже почали прибувати до Польщі.

"Ми не мали уявлення, що це станеться", – сказав один з американських посадовців. Він додав, що європейські та американські посадовці провели останні 24 години за телефоном, намагаючись зрозуміти це рішення та з’ясувати, чи чекають на них інші сюрпризи.

4 тисячі військовослужбовців з Техасу готувалися до відправлення на давно заплановану дев’ятимісячну ротацію до Польщі. Американські війська, дислоковані на континенті, є ключовим фактором стримування Росії. Трамп наполягав, що Європа мусить сама дбати про себе, і його останній наказ свідчить про те, що президент серйозно налаштований на зменшення американської присутності на континенті.

Білий дім не став відповідали на питання видання, а переадресував його до Пентагону.

Нагадаємо, напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі.

Втім, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.