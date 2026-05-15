СМИ: в Пентагоне были удивлены решением Хегсета по войскам в Польше

Решение министра обороны США Пита Хегсета отменить переброску 4 тысяч военных в Польшу стало неожиданностью для сотрудников Пентагона.

Об этом говорится в публикации издания Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам трех представителей оборонного ведомства США, знакомых с ситуацией, точно неизвестно, почему именно Хегсет отдал этот приказ.

Президент Дональд Трамп неоднократно выражал гнев и разочарование в отношении европейских союзников за то, что они не помогли в войне с Ираном, хотя Трамп назвал Польшу "образцовым союзником" за ее высокие расходы на оборону.

Это решение стало еще более неожиданным, поскольку войска и техника уже начали прибывать в Польшу.

"Мы не имели представления, что это произойдет", – сказал один из американских чиновников. Он добавил, что европейские и американские чиновники провели последние 24 часа по телефону, пытаясь понять это решение и выяснить, ждут ли их другие сюрпризы.

4 тысячи военнослужащих из Техаса готовились к отправке на давно запланированную девятимесячную ротацию в Польшу. Американские войска, дислоцированные на континенте, являются ключевым фактором сдерживания России. Трамп настаивал, что Европа должна сама заботиться о себе, и его последний приказ свидетельствует о том, что президент серьезно настроен на уменьшение американского присутствия на континенте.

Белый дом не стал отвечать на вопрос издания, а переадресовал его в Пентагон.

Напомним, накануне ряд американских СМИ сообщил, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше.

Впрочем, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.