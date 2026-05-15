Трамп вважає, що у Стармера "великі проблеми"

Американський президент Дональд Трамп прокоментував політичну ситуацію у Великій Британії та заявив, що у прем’єр-міністра країни Кіра Стармера "великі проблеми".

Про це він сказав у п’ятницю, 15 травня, під час спілкування з журналістами, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Під час того, як лідер США повертався з Китаю, у нього запитали його позицію щодо Стармера.

"У нього великі проблеми", – зазначив він.

Трамп порадив "приємному" Стармеру змінити позицію з двох питань: енергетики та імміграції. Втім, він не сказав, чи варто Стармеру йти у відставку.

"Я вважаю, що він насправді приємна людина. Він дуже погано справляється з енергетикою, йому слід відкрити Північне море. Це складна справа. Хіба що він зможе навести лад з імміграцією, де він слабкий", – додав він.

Варто наголосити, що раніше представник Лейбористської партії Вес Стрітінг подав у відставку з посади міністра охорони здоров'я та закликав до проведення конкурсу на лідерство з метою усунення Стармера.

Також писали, що британський депутат від Лейбористської партії Джош Саймонс заявив, що складе свої повноваження депутата парламенту, щоб дати меру Великого Манчестера Енді Бернему можливість повернутися до парламенту та кинути виклик Стармеру.

Саймонс не може напряму просто передати місце Бернему. Натомість для його заміщення доведеться провести довибори, в яких зможуть брати участь й інші партії.

